Grêmio pode ter cinco mudanças no time para enfrentar o Ceará

Edenilson deve voltar ao time titular após preservações. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Além dos preservados inicialmente contra o Sportivo Luqueño, pela Sul-Americana, na última quarta-feira (2), no Paraguai, o Grêmio pode ter mais alterações para encarar o Ceará. A comissão técnica avalia o desgaste dos jogadores e, no total, o time pode ter cinco modificações.

O técnico adiantou, na coletiva, que os quatro jogadores preservados no Paraguai deveriam reassumir as condições em Fortaleza. Igor Serrote, na lateral direita, Camilo e Edenilson, no meio-campo, e Cristian Olivera, no ataque, não atuaram na estreia da Copa Sul-Americana.

Mas o uruguaio, que deu assistência para o gol de Braithwaite, o da vitória no torneio continental, ficou de fora da viagem ao Nordeste. O clube não explicou o motivo da ausência.

Logo, Aravena pode ganhar a vaga de Pavon, o que seria a quarta alteração. A outra troca cogitada nos bastidores é na zaga, com ingresso de Rodrigo Ely ou Gustavo Martins no lugar de Jemerson.

Outra possibilidade seria a mudança no posicionamento de Edenilson, como meia pela direita, com a manutenção de Cristaldo ou volta de Monsalve. Neste cenário, Amuzu poderia ser preservado. O esquema também poderia sair do 4-2-3-1 para o 4-1-4-1.

Qual é a escalação?

O provável Grêmio para a segunda rodada do Brasileirão tem: Volpi; Serrote, Jemerson (Ely ou Martins), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Edenilson; Aravena (Pavon), Arezo e Amuzu.

O duelo do Tricolor com o Ceará ocorre neste sábado (5), na Arena Castelão, às 18h30min. No domingo (6), a equipe treina em Fortaleza antes da volta para Porto Alegre.

Na terça-feira (8), na Arena, já tem compromisso diante do Atlético Grau-PER pela Copa Sul-Americana.

