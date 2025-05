Grêmio perde para o Palmeiras no Brasileirão sub-20

Com derrota, equipe gremista cai para a 16ª posição. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O Grêmio perdeu para o Palmeiras, por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (1º). O confronto, válido pela oitava rodada do Brasileirão sub-20, foi realizado no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

O time paulista abriu o placar aos 5 minutos com Heittor, e o Tricolor igualou o resultado aos 12 do segundo tempo, com Tiago. O Palmeiras, porém, voltou a ficar à frente, em gol contra do Grêmio, na reta final da partida, aos 43.

Com o resultado, a equipe gaúcha permanece com oito pontos, mas cai para o 16º lugar. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (7), às 15h, contra o Santos. O jogo ocorre no CT Rei Pelé, em São Paulo.