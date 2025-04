O Grêmio pagou caro pelos seus erros na Arena Castelão. Mesmo com melhor rendimento do que nos últimos jogos, o Tricolor esbarrou nos próprios erros e perdeu a chance de pontuar na noite deste sábado (5). A derrota por 2 a 0 para o Ceará, em pênalti convertido por Pedro Raul e depois em lance de Matheus Araújo com Volpi fora do gol, custou a primeira derrota no Brasileirão.

Quinteros resolveu apostar praticamente no mesmo time e no modelo tático usados na vitória sobre o Atlético-MG. Villasanti teve a parceria de Camilo e Edenilson no meio-campo. Sem Cristian Olivera, preservado, Pavon atuou pela ponta direita. Igor Serrote voltou a ser o lateral-direito.

Logo aos 13 segundos, o Grêmio chegou com perigo. Arezo escorou com o peito para Edenilson, que rolou para Pavon. O cruzamento acertou um defensor e o time ganhou um escanteio. Acelerado desde os primeiros segundos de bola em jogo, a partida teve um primeiro tempo de alta velocidade e intensidade.

Aos três minutos, o gramado da Arena Castelão quase ajudou o Grêmio. O goleiro Bruno Ferreira recebeu um recuo dentro da área, mas escorregou e precisou colocar a mão para evitar que Arezo pegasse a bola. O centroavante arriscou o chute na cobrança da infração e acertou a barreira.

Aos 10, o Ceará forçou Volpi a trabalhar. Após cruzamento na área, Galeano aproveitou rebote e arriscou uma bicicleta. O goleiro do Grêmio evitou o gol com a mão direita. Depois de assustar em outros lances parecidos, inversões de bola para o lado direito de ataque, o Ceará conseguiu construir um lance que resultaria em gol.

Wagner Leonardo perdeu no alto para Pedro Raul e Galeano teve a bola ao lado da área. A tentativa de cruzamento acertou em cheio o braço de Lucas Esteves e o pênalti foi marcado. Volpi chegou a acertar o canto da cobrança, mas não conseguiu defender a finalização de Pedro Raul. Placar aberto na Arena Castelão aos 25 minutos de jogo.

A busca pelo gol de empate tornou o Grêmio um pouco mais lúcido na construção dos seus lances de ataque. O time teve três boas oportunidades de marcar na parte final da primeira etapa. A mais clara foi a primeira do trio de chances. Amuzu fez boa jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Arezo. Sem marcação, o uruguaio finalizou mal e cabeceou para fora. Na saída de bola do Ceará, Amuzu roubou a bola e acionou Arezo. Willian Machado ainda tocou na bola e Bruno Ferreira teve dificuldades para fazer a defesa.

A última oportunidade foi de Villasanti, em chute de fora da área, e que também ficou perto de vencer Bruno Ferreira.

Segunda etapa

De volta para o segundo tempo, o Grêmio voltou com Cristaldo no lugar de Camilo. Com mais controle de bola, o Tricolor conseguiu se organizar de forma mais eficiente.

Um erro de Pavon terminou em chance para o Ceará. O atacante perdeu a bola no meio do campo. Pedro Raul recebeu na entrada da área e arriscou um chute. A bola parou no travessão, aos 13 minutos. O Grêmio quase empatou aos 17. Em seu último lance, antes de dar lugar a Aravena, Pavon cruzou rasteiro na área. Marllon chutou em cima de Arezo e a bola quase entrou. Igor Serrote também saiu. João Pedro entrou.

Mesmo com a posse de bola, e controle do jogo, o Grêmio só rondava a área do Ceará. A penúltima cartada de Quinteros para buscar pontos em Fortaleza foi a entrada de Monsalve no lugar de Edenilson. Exausto, Amuzu também deixou o campo quando faltavam cinco minutos para o fim do tempo regulamentar da partida.

André Henrique, que entrou no lugar do belga, teve um cabeceio perigoso nos acréscimos. Aos 48, André exigiu grande defesa de Bruno Henrique. Na cobrança do escanteio, Volpi foi para a área do Ceará, e a equipe da casa aproveitou. Matheus Araújo chutou de fora da área e ampliou sem goleiro, já aos 50 min.

Mas nada que fosse suficiente para evitar a derrota. O Grêmio se prepara agora para a Copa Sul-Americana, e a expectativa de contar novamente com Braithwaite e Cristian Oliveira, para vencer o Atlético Grau.

Entrevista coletiva de Gustavo Quinteros:

Brasileirão — 2ª rodada — 5/4/2025

Ceará (2)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral (Lourenço, INT) e Lucas Mugni (Matheus Araújo, 21'/2ºT); Galeano (Aylon, 44'/2ºT), Fernandinho (Alejandro Martínez , 12'/2ºT) e Pedro Raul (Nicolas, 48'/2ºT). Técnico: Léo Condé

Grêmio (0)

Tiago Volpi; Igor Serrote (João Pedro, 18'/2ºT), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Cristaldo, INT), Villasanti, Edenilson (Monsalve, 35'/2ºT), Pavon (Aravena, 18'/2ºT), Amuzu (André Henrique, 41'/2ºT) e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros

GOLS: Pedro Raul (C) aos 25min do 1º tempo; Matheus Araújo (C) aos 50min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Matheus Bahia (C); Amuzu, Arezo, Igor Serrote (G)

ARBITRAGEM: Edina Alves Batista, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa (trio de SP). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

LOCAL: Arena Castelão, em Fortaleza

Entrevista coletiva do presidente Alberto Guerra:

Próximo jogo

Terça-feira, 8/4 — 19h

Grêmio x Atlético Grau

Arena — Copa Sul-Americana (2ª rodada)