Grêmio no divã: os fatores que podem definir a sequência do trabalho de Gustavo Quinteros

Gustavo Quinteros é contestado por torcedores por falta de evolução do Grêmio em 2025. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Gustavo Quinteros vive um momento decisivo no Grêmio. O técnico e o restante da sua comissão terão como desafio reverter a desconfiança gerada pelo rendimento ruim do time.

Uma situação que vem muito mais de fora para dentro dos muros do CT Luiz Carvalho neste momento. Mas que mesmo com a defesa do trabalho por dirigentes e outras pessoas envolvidas no dia a dia do clube, Quinteros não tem permanência garantida.

Segundo fontes ouvidas por Zero Hora nos últimos dias, o ambiente de trabalho no CT Luiz Carvalho é bom. Os jogadores demonstram vontade e entrega nos jogos e treinos. O problema que mina o rendimento do time é a falta de soluções apresentadas pela comissão técnica para reverter o momento ruim. Algo que passa da dinâmica dos trabalhos, escolhas táticas e o estilo de comando de Quinteros.

Nos bastidores do clube, o Gre-Nal do dia 19 de abril virou alvo para que se observe em campo um time com a evolução prometida por Quinteros.

Decisão contra o Flamengo

Algo que também será cobrado já neste domingo, quando o Flamengo virá à Arena. Em caso de repetição dos problemas de execução da equipe, a situação será avaliada pela direção.

— O Grêmio me dá todas as ferramentas para trabalhar bem. Então, temos de melhorar todos, dar mais funcionamento, que seguramente vamos conseguir, porque eu confio muito na metodologia de trabalho e nos jogadores que temos. Então, esperamos recuperar agora Braithwaite para o próximo jogo, Amuzu e Cuéllar, para ter mais opções de jogo — disse Quinteros após a vitória sobre o Atlético Grau.

Respaldo dos jogadores

Apontado como esperança de melhor rendimento pelo técnico, Braithwaite valorizou os resultados conquistados pelo time nos últimos jogos. Mas o centroavante reconheceu que a equipe precisa apresentar um futebol melhor:

— Poderia ser mais bonito, mas tem momentos. Uma grande equipe, seja o Real Madrid ou outro, tem jogos que não joga bem. Os grandes times ganham jogos. E estamos ganhando. Temos de melhorar e temos de seguir.

Um dos líderes no vestiário, Tiago Volpi fez a defesa mais enfática do trabalho de Gustavo Quinteros. O goleiro citou que os jogadores também precisam "dar moral" quando as coisas dão certo para a equipe.

— Acho que a gente vem numa crescente e estamos entendendo (o estilo de jogo). Muitas vezes, a gente se apega só nas coisas que não dão certo e esquece de olhar para as coisas que estão dando certo também. Acho que temos de fazer equilíbrio das situações e começar a dar um pouco de moral quando as coisas dão certo. Isso parte da gente, dos jogadores, de entender que temos um grandíssimo treinador, campeão em muitos lugares onde passou e que precisa de tempo para o trabalho encaixar aqui — projetou.

O que é certo é que os próximos dias serão fundamentais para a sequência ou não de Gustavo Quinteros.