Grêmio muda programação após problema com pouso em Porto Alegre

Pousos e decolagens no Aeroporto Salgado Filho foram suspensos pela neblina. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A neblina que marcou o amanhecer da sexta-feira (25) em Porto Alegre afetou a programação do Grêmio. O atraso na logística do retorno da Argentina fez a delegação do Tricolor desembarcar às 10h no aeroporto Salgado Filho.

Em função da condição climática, os pousos e decolagens na capital gaúcha foram suspensos no início da manhã. A aeronave com delegação precisou retornar a Buenos Aires e pousou no Aeroparque às 5h50min.

Liberação

O Grêmio embarcou novamente às 8h em solo argentino e chegou às 10h em Porto Alegre. Devido ao contratempo, o Tricolor mudou a programação do treino da tarde.

Os atletas que viajaram foram liberados da atividade, marcada para 16h. Na chegada ao CT, logo após o voo, a estrutura de recuperação ficará disponível aos atletas que quiserem fazer algum trabalho específico. O mesmo vale para jogadores que quiserem ir ao CT no horário original.

Atletas que não viajaram treinarão normalmente visando o confronto diante do Vitória, no domingo (27), no Barradão.

Apenas uma atividade

Devido à mudança, o técnico Mano Menezes terá o grupo completo em apenas um treino antes do jogo em Salvador. O treinador comanda a atividade no sábado (26) e, na sequência, o grupo embarca ao nordeste brasileiro.

Kannemann deve ser preservado do jogo no Barradão em função do desgaste. Recuperado de lesão, Wagner Leonardo deve reassumir a titularidade. Na lateral-esquerda, Marlon, que não pode jogar a fase de grupos da Sul-Americana, retorna.