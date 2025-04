Grêmio inicia preparação para enfrentar o CSA pela Copa do Brasil; veja provável escalação

Grêmio treinou no CT do Bahia. Cristiano Oliveski / Grêmio,Divulgação

Depois de empatar com o Vitória, o Grêmio já vira a chave e pensa na partida diante do CSA, pela Copa do Brasil. Por isso, a preparação do Tricolor para o jogo em Maceió começou ainda em Salvador.

Pouco mais de 12 horas após o fim da partida no Barradão, o elenco Tricolor foi ao CT do Bahia, na manhã desta segunda-feira (28), para treinar. A atividade ocorreu com portões fechados.

Atividade leve

Os jogadores que atuaram 60 minutos ou mais contra o Vitória fizeram uma atividade mais leve. Eles trabalharam na academia sob orientação do preparador físico Rogerio Dias.

Em campo, Mano Menezes fez um trabalho tático em campo reduzido com os reservas. Por isso, o treino não teve indicativos do time que iniciará o confronto no estádio Rei Pelé.

Base mantida

A tendência é que a base da equipe que jogou no Barradão seja mantida, salvo mudanças pontuais por desgaste. A ausência deve ser Aravena, que sentiu dores na coxa e passa por exame de imagem na capital baiana.

Arevena sofreu lesão. André Ávila / Agencia RBS

Provável escalação