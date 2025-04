Grêmio inaugura sede do IGT na Arena: "Tarefa diária de transformar vidas"

Presidente Alberto Guerra e Daniel Kara, presidente do Instituto Geração Tricolor, inauguraram novo espaço na Arena. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

O Grêmio inaugurou nesta segunda-feira (14) a nova sede do Instituto Geração Tricolor (IGT). O braço social do clube agora passa a operar em um novo espaço na Arena. A antiga sede foi destruída por conta da enchente de maio do ano passado.

A área construído conta com salas para atividades e outros espaços acadêmicos, distribuídos em 200 metros quadrados no estádio. Serão 80 crianças atendidas no lugar neste ano.

— Temos uma tarefa diária de transformar vidas. Levar dignidade, esperança e oportunidade para as crianças. Perdemos tudo na enchente, mas recomeçaremos quantas vezes forem necessárias — enfatizou Daniel Kara, presidente do IGT. Ele completou:

— Essa capacidade de renascer é a essência do nosso trabalho. Nosso maior patrimônio são as pessoas. Hoje celebramos um novo marco.

O espaço inaugurado na Arena será a sede educativa do instituto. Nele ocorrerá i atendimento das crianças dos bairros Humaitá e Farrapos, região que recebe a casa do Grêmio na Capital.

A antiga sede, nas margens do Guaíba, será reformada para servir como parte esportiva de atendimento da comunidade.

Leia Mais Plano de jogo de Quinteros sucumbiu em derrota do Grêmio para o Flamengo

— O Grêmio tem responsabilidade social por sermos a maior instituição do Estado. Um clube de futebol depende do campo, mas este aqui é um trabalho diário. Isso aqui é muito importante. É nossa obrigação perante aos nossos 10 milhões de torcedores acolhermos as pessoas da nossa comunidade e que recebe a Arena. Isso é um trabalho que temos que nos orgulhar e fomentar a crescer cada dia mais — disse Alberto Guerra, presidente do Grêmio.

O clube adaptou uma área da Arena que tinha uma academia, também perdida na enchente de maio do ano passado. Para isso contou com o auxílio de parceiros e também investiu os cerca de R$ 200 mil arrecadados em doações feitas ao IGT no ano passado para a construção do espaço inaugurado nesta segunda.