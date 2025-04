Grêmio encara Godoy Cruz em busca da liderança do Grupo D na Sul-Americana

Mano Menezes fará sua estreia pelo Tricolor. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio terá um jogo decisivo por vaga nas oitavas da Sul-Americana. Na Argentina, a partir das 19h, o Tricolor enfrenta o Godoy Cruz. Empatadas na liderança do Grupo D com seis pontos (a equipe argentina leva vantagem de um gol no saldo), as duas equipes brigam pelo primeiro lugar da chave.

Posto que garante vaga direta na próxima fase — sem a necessidade de disputar playoffs contra um dos eliminados da Libertadores.

O jogo no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, marcará a estreia de Mano Menezes no comando gremista. Mas apesar da mudança de comissão técnica, com a saída de Gustavo Quinteros e James Freitas de interino no último Gre-Nal, a expectativa é de que a equipe ainda não apresente muitas mudanças.

Desfalques

Mano afirmou em sua entrevista de apresentação que sua ideia é manter a base que teve bom rendimento no último Gre-Nal. Mas duas mudanças são certas em relação ao time que iniciou a partida na Arena no último sábado. Lesionado, Wagner Leonardo dá lugar a Kannemann. Na lateral esquerda, Lucas Esteves será titular. Marlon foi inscrito na competição pelo Cruzeiro e não pode atuar.

Outras ausências na delegação que viajou à Argentina são o zagueiro Gustavo Martins e os atacantes Pavon, Amuzu e Arezo. Monsalve deve ter sequência como titular, com Cristian Oliveira e Edenilson como as opções pelos lados do campo. Braithwaite será o centroavante titular.

Adversário pressionado

Apesar da boa arrancada na Sul-Americana, o Godoy Cruz não vence no Campeonato Argentino desde 3 de março, quando bateu o Barracas Central por 2 a 1. Desde então foram sete jogos sem vitória pelo torneio nacional. A equipe é apenas a 12ª colocada em um grupo de 15 times no Torneio Apertura.

Na última rodada, o Godoy Cruz teve sua crise ampliada com a derrota por 1 a 0 para o San Martín no “clássico de Cuyo”, o confronto entre os principais representantes das cidades de Mendoza e San Juan.

Jovem destaque