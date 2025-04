Grêmio é dominado, perde para o Flamengo e sai de campo vaiado na Arena

O Grêmio perdeu para o Flamengo na Arena, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão, e aumentou a tensão no debate pela continuidade de Gustavo Quinteros no comando da equipe para a sequência da temporada. Arrascaeta, duas vezes, construiu o 2 a 0 da equipe carioca, que controlou a partida na casa gremista.

Com a derrota, a segunda na competição, e aliada ao mau desempenho, o Tricolor caiu para a 13ª posição do Campeonato Brasileiro e deixou o campo vaiado pela torcida.

Novo jogo, novas mudanças na escalação. Na ausência de Cristian Olivera, com um problema dentário, Gustavo Quinteros optou pela escalação de Camilo como primeiro volante, Edenilson como meia central, Pavon na ponta direita e Cristaldo na ponta esquerda. No ataque, Braithwaite retornou após ser ausência dos últimos dois jogos.

Gol no início e reclamação por pênalti

O Flamengo, que preservou titulares no meio de semana pela Libertadores, entrou em campo com força máxima. E logo aos três minutos conseguiu sair na frente com Arrascaeta. A origem do lance foi um erro de Edenilson, que em um carrinho para interceptar um passe de Michael acabou servindo Arrascaeta, que saiu na cara do gol, driblou Tiago Volpi e tocou para o fundo das redes.

Mesmo com o gol sofrido cedo na partida, o Grêmio não sentiu emocionalmente o jogo. A primeira chance de reação poderia ter ocorrido aos 14 minutos, quando Gerson interceptou uma bola dentro da área com o braço direito.

O árbitro Ramon Abatti não marcou no campo, mas o jogo foi paralisado para análise de VAR. Sem ir ao monitor, apenas ouvindo o relato pelo rádio, o árbitro sinalizou a jogada como normal e não marcou o pênalti, gerando revolta em Quinteros e dos jogadores gremistas.

Atrás no placar, o Tricolor tentou impor seu jogo com linhas altas de marcação, buscando sair jogando com os laterais e pontas. No entanto, embora tenha conseguido chegar ao campo de ataque, não conseguiu finalizar no alvo. Houve chegadas com Braithwaite e Cristaldo, mas sem efetividade.

Além de mais posse de bola, o Flamengo também levou mais perigo no ataque. Aos 22 minutos, Arrascaeta entrou livre na área e serviu Bruno Henrique, que perdeu o tempo de bola e não conseguiu finalizar. Enquanto aos 11 minutos, Lucas Esteves interceptou o que seria uma conclusão clara do atacante do Flamengo.

Percebendo a dificuldade na criação de jogadas, Quinteros reposicionou sua linha de meia-atacantes aos 39 minutos, com Edenilson pela direita, Cristaldo pelo centro e Pavon pela esquerda. A mudança, porém, não teve tempo para mostrar suas intenções.

O Flamengo, sempre explorando as costas da defesa gremista, ainda chegou mais uma vez com Michael, que limpou João Pedro e chutou forte. Volpi espalmou para fora.

A reta final da etapa inicial teve o time carioca triangulando, controlando a posse de bola, e o Grêmio tentando encaixar a marcação, mas sem eficiência.

Falta de reação e segundo gol sofrido

No retorno do intervalo, o jogo começou com o Flamengo novamente pressionando, mas dois desarmes de Jemerson foram cruciais para evitar um segundo gol. O zagueiro substituiu Rodrigo Ely, com uma lesão no joelho, ainda na etapa inicial.

Por outro lado, as primeiras chegadas do Grêmio foram de Pavon, aos seis e aos sete minutos, em uma mudança de atitude do argentino. Em uma ele recebeu pela direita, limpou Wesley e chutou forte, raspando o travessão. Na seguinte, mais próximo do centro do campo, ele arriscou e obrigou Rossi a se esticar para mandar para escanteio.

Sem conseguir agredir mais, Quinteros optou por mexer no time. Amuzu entrou no lugar de Edenilson, que deixou o campo vaiado. O belga foi jogar na ponta esquerda, enquanto Pavon retornou para a direita. Entretanto, o time caiu de rendimento.

Filipe Luís renovou a energia do seu time com Everton Cebolinha e Gonzalo Plata. Em jogada do ex-gremista, aos 22 minutos, ele arrastou a marcação de Jemerson para o meio-campo e lançou Arrascaeta no espaço aberto. O uruguaio conduziu a bola até próximo do gol e bateu no canto, sem chances para Volpi.

O novo gol flamenguista fez o Grêmio murchar e deu mais força ao Flamengo, que quase marcou o terceiro com Everton Cebolinha, aos 29 minutos, em chute com efeito que foi para fora.

Tentando uma última cartada, Quinteros mandou Dodi, Monsalve e Alysson para o jogo. No entanto, sem efeitos.

A reta final do jogo teve o Flamengo com mais frequência no ataque, e a torcida nas arquibancadas diminuindo a força de apoio ao time. Muitos torcedores, inclusive, deixaram o estádio na metade do segundo tempo.

A reta final ainda teve um lance de inspiração de Alysson, que limpou a marcação e chutou forte com a perna esquerda, forçando Rossi a fazer uma grande defesa. No entanto, nada que evitasse a derrota gremista na Arena.

Confira a entrevista coletiva de Quinteros

Brasileirão — 3ª rodada — 13/4/2025

Grêmio (0)

Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely (Jemerson, 26’/1º), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti e Camilo (Dodi, 29’/2ºT); Edenilson (Amuzu, 15’/2º), Cristaldo (Monsalve, 29’/2ºT) e Pavon (Alysson, 29’/2ºT); Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Flamengo (2)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar e De la Cruz (Juninho, 40’/2ºT); Gerson (Plata, 18’/2ºT), Arrascaeta (Luiz Araújo, 39’/2ºT) e Michael (Everton Cebolinha, 16’/2º); Bruno Henrique (Allan, 39’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

GOLS: Arrascaeta(F), aos 3min do 1º tempo

CARTÕES AMARELOS: Edenilson (G); Pulgar e De la Cruz (F)

ARBITRAGEM: Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC). VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

PÚBLICO: 23.367

RENDA: R$1.434.239,00

LOCAL: Arena, Porto Alegre

Próximo jogo

Quarta, 16/4 — 19h

Mirassol x Grêmio

Estádio José Maria de Campos (Maião) — Brasileirão (4ª rodada)