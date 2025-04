Grêmio deve ter formação mais ofensiva contra o Atlético Grau na Sul-Americana

Quinteros deve alterar a escalação do Grêmio mais uma vez.

Quinteros deve optar por colocar em campo o que tem de melhor na segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Grau-PER , na Arena. O esquema de jogo, no entanto, deverá ser alterado novamente. A entrada de um meia mais ofensivo não está descartada.

O 4-2-3-1, esquema utilizado na vitória sobre o Sportivo Luqueño-PAR, na estreia do Grêmio na Sul-Americana, pode ser a novidade para a partida desta terça. Cristaldo foi o escolhido para ser titular no Paraguai. Já Edenilson foi o escolhido para deixar time.

De resto, existe a possibilidade de manutenção de boa parte do time que venceu na estreia da competição continental. Inclusive com a presença de João Pedro na lateral direita. Amuzu não poderá atuar pelo fato de ter que cumprir o protocolo de concussão da FIFA. Braithwaite e Cristian Olivera têm chances de ficarem à disposição para a partida.

Uma possibilidade de escalação do Grêmio tem: Volpi; João Pedro (Serrote), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Edenilson), Villasanti e Cristaldo; Pavon, Olivera (Aravena) e Braithwaite (Arezo).

O último treinamento do Grêmio está marcado para às 17h desta segunda-feira (7). O Tricolor enfrenta o Atlético Grau-PER nesta terça, às 19h, na Arena.

