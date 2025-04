Grêmio desembarca em Mendoza para a estreia de Mano Menezes

A delegação do Grêmio desembarcou quase no final da tarde desta quarta-feira (23) em Mendoza, onde enfrenta o Godoy Cruz nesta quinta-feira (24) . Após duas horas e 45 minutos de deslocamento em voo fretado de Porto Alegre para o interior da Argentina, os jogadores chegaram na concentração em hotel localizado na Avenida Belgrano.

O personagem principal do desembarque foi Mano Menezes. Vestindo o uniforme de viagem do clube, o novo treinador desembarcou do ônibus e caminhou tranquilamente até o saguão do hotel que hospeda o Grêmio em solo argentino.