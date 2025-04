Grêmio derrota o Fortaleza e conquista a primeira vitória no Brasileirão sub-20

Após dois empates e duas derrotas, Tricolor conquistou a primeira vitória no campeonato. Angelo Pieretti / Grêmio, divulgação

O Grêmio derrotou o Fortaleza por 2 a 1, em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão sub-20, e conquistou sua primeira vitória na competição. O confronto foi disputado no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

No primeiro tempo, o Grêmio foi superior e teve mais chances para abrir o placar. A equipe acertou a trave em duas oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes.

No segundo tempo, o Tricolor voltou na mesma intensidade e conseguiu abrir o placar. Aos 12 minutos, Alysson recebeu no lado direito e cruzou na área. Riquelme dominou e finalizou com tranquilidade para marcar.

O segundo gol veio aos 27 minutos. Riquelme fez jogada individual e cruzou para Jardiel. O centroavante foi interceptado na finalização, mas a bola sobrou para Alex, que empurrou para as redes.

No último lance do jogo, Lucas Emanuel descontou de cabeça, após cobrança de escanteio.

Próxima rodada

Com o resultado, o Grêmio chegou aos cinco pontos. O próximo jogo está marcado para quarta-feira (16), às 15h, contra o Juventude, fora de casa.