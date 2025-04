Grêmio confirma lesão de zagueiro

Defensor já iniciou o tratamento com a fisioterapia. Caroline Motta / Gremio

O Grêmio anunciou nesta segunda-feira (21) que o zagueiro Wagner Leonardo está lesionado. Com dores, o defensor deixou o gramado ainda no primeiro tempo do Gre-Nal 447, no último sábado (19).

De acordo com o Tricolor, o zagueiro " foi submetido a exame de imagem e teve diagnosticada lesão grau I do músculo pectíneo do quadril direito".

Wagner Leonardo já iniciou o tratamento e deve desfalcar o Grêmio por pelo menos duas semanas. O clube, no entanto, não estimou o tempo de recuperação do atleta.

No departamento médico, ele se junta com o parceiro de posição Rodrigo Ely, que perderá praticamente o restante da temporada.

O camisa 3 virou titular da equipe gremista assim que foi contratado, em fevereiro. Apesar da recente má fase do Grêmio, Wagner Leonardo vem se destacando pelas suas atuações e marcou um gol em 12 partidas pelo Tricolor.

Substituto

No clássico, Kannemann entrou no lugar de Wagner Leonardo. Como o argentino voltou ao time e deu boa resposta, naturalmente deverá permanecer na equipe.

