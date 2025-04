Grêmio coloca Gre-Nal como ponto de partida para recuperação na temporada

Cristian Olivera e Marlon foram destaques do Grêmio no Gre-Nal 447.

Substituto de Quinteros, mesmo que interinamente para Gre-Nal, James Freitas disse que o trabalho nos dias em que ficou no comando do grupo foi o de resgatar o DNA da equipe. E com alguns ajustes táticos, ter um time mais próximo uns dos outros. O que também colocou a torcida mais perto do grupo.