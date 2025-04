Grêmio busca vitória contra o Mirassol para afastar a crise

Cristaldo é uma das alternativas para a partida contra o Mirassol. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Depois da derrota para o Flamengo, o Grêmio volta a campo pelo Brasileirão nesta quarta-feira (16). A partir das 19h, contra o Mirassol, o Tricolor terá mais uma chance de afastar o ambiente de pressão que se forma no clube a cada partida que o time repete o desempenho ruim das últimas semanas.

Em 13º, com três pontos, o Grêmio enfrenta o Mirassol, 17º colocado, no Estádio Maião. A equipe paulista tem apenas dois pontos após três rodadas.

Uma das novidades no Grêmio para o jogo contra o Mirassol é o retorno de um dos pilares dos últimos anos do clube. Recuperado de cirurgia para corrigir um problema no quadril, Kannemann viajou com os demais companheiros e será opção de Gustavo Quinteros para a partida. Marlon, anunciado como reforço na última sexta-feira, também acompanhou o grupo e poderá fazer sua estreia pelo clube.

Desfalques

Mas a lista de relacionados não trouxe apenas boas notícias para os gremistas. Ainda por conta da recuperação de um problema dentário sofrido no último final de semana, Cristian Olivera é desfalque na delegação. Aravena, pelo limite de nove estrangeiros por partida em competições da CBF, não foi relacionado.

Pressionado pelos desempenhos ruins nos últimos jogos, Quinteros deve manter o time do Grêmio com força máxima disponível. Por isso, a tendência é a repetição do mesmo modelo tático utilizado contra o Flamengo.

Adversário

Estreante na Série A, o Mirassol ainda busca sua primeira vitória no Brasileirão. O clube paulista empatou com o Bahia na última rodada, um resultado comemorado pelo técnico Rafael Guanaes.

— Estamos jogando com coragem, contra grandes equipes, times de Libertadores, times muito entrosados, com grandes nomes, na casa do adversário e com casa cheia, a equipe ter uma postura muito consistente. Com um pouquinho mais de lucidez, a gente vai conseguir se tornar uma equipe mais eficiente também, nós vamos crescer coletivamente e individualmente. Então, um bom início de temporada, mesmo que não seja um início em que a gente tenha vencido, eu acredito que o nosso norte está em uma boa direção, e a tendência é que a gente consiga resultados positivos em breve — finalizou.