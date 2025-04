Grêmio busca novos rumos após demissão de Quinteros

Quinteros foi demitido após goleada para o Mirassol. Renan Mattos / Agencia RBS

Em seu 100º dia de Grêmio, Gustavo Quinteros se despediu. O técnico foi demitido após a goleada de 4 a 1 sofrida para o Mirassol, resultado que deixou o clube no Z-4. Uma partida que entra para a história do Tricolor como um dos pontos mais baixos de sua trajetória no Brasileirão.

O peso do resultado que coloca a direção no mercado em busca de um substituto para comandar a equipe no restante de 2025, com a Série A, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana ainda em disputa.

Depois de mais de uma hora de espera em frente ao vestiário, o presidente Alberto Guerra deixou o local para falar com a imprensa. Foi ele quem comunicou a mudança de rumos no clube. O dirigente confirmou a demissão de Quinteros e aproveitou para agradecer ao ex-técnico da equipe pela dedicação.

— É um profissional de altíssimo nível. Os jogadores tentaram e nós também. mas em alguns momentos, quando as coisas não funcionam, achamos por bem tomar essa decisão para remobilizar o Grêmio. Precisamos da nossa torcida neste sábado para fazermos um bom restante de temporada — disse.

Segundo Guerra, o clube parte agora em busca de um substituto. O presidente indicou que James Freitas deve comandar o Grêmio no Gre-Nal 447, mas também não descartou que um novo nome esteja na beira do gramado da Arena para treinar o Tricolor no clássico.

— Tomamos a decisão agora, nem com o James conversei ainda, parece óbvio que ele vá assumir. Não contatamos nenhum treinador. Se é arriscado, aqui estamos para tomar decisões. Éramos criticados que deveríamos trocar. Nem o Gustavo mereceria. Sabemos que o torcedor estava impaciente. Precisamos criar um ambiente positivo — afirmou.

A situação que se desenhou no apito final já indicava que mudanças estavam a caminho no vestiário. Sempre adotando tom positivo em suas manifestações, Braithwaite não conseguiu esconder a frustração com a derrota na entrevista de fim de jogo.

— Não tenho muitas palavras. Vergonha. Não está à altura do Grêmio. No momento, não é suficiente. Temos que sair dessa situação juntos. Melhorar muitas coisas. Não sei (o que está acontecendo de errado). Segunda vez que tomamos um gol muito rápido. Falta de concentração. Não sei. Mas vamos sair disso — lamentou.

Além de Gustavo Quinteros, o restante de sua comissão técnica deixa o clube. Os auxiliares Leandro Desábato, Maximiliano Quesada, Rodrigo Quinteros e o preparador físico Hugo Roldán também foram desligados. O clube deve pagar cerca de R$ 10 milhões como cláusula de rescisão pela saída do grupo.

Alguns nomes começaram a ser citados como alvos prováveis da direção. Mano Menezes, que deixou o Fluminense na primeira rodada do Brasileirão, e Dorival Júnior, no mercado após a demissão do comando da Seleção Brasileira, são os dois nomes mais defendidos por pessoas da direção.

Internamente, o clube tenta encontrar forças para ajustar o time de olho no Gre-Nal 447. O clássico é visto como uma possibilidade de melhorar o ambiente interno, mas também trazer o torcedor de volta para o lado do time. A única previsão de reforço é o de Cristian Olivera.