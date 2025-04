Grêmio avalia Felipão e Maicon, mas vive dilema para anunciar coordenador técnico

Felipão está na mira do Grêmio.

O Grêmio mira um coordenador técnico para a sequência da temporada. O favorito é Luiz Felipe Scolari, mas o nome de Maicon também é avaliado nos bastidores. Porém, o novo profissional só será contratado após a definição do futuro do técnico Gustavo Quinteros, que está pressionado no cargo e corre risco de demissão até o Gre-Nal de sábado (19).