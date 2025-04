Grêmio aposta na Copa do Brasil e na chegada de Felipão para dar injeção de ânimo no elenco

Mano Menezes fará sua terceira partida no comando do Tricolor. Cristiano Oliveski / Grêmio, Divulgação

Um novo trabalho em um clube de futebol tem os seus marcos. A apresentação com discurso de otimismo. A estreia. A primeira vitória para confirmar a expectativa positiva. E, quando funciona, o crescimento de produção. E, se dá certo mesmo, dias gloriosos.

O Grêmio de Mano Menezes quer que a partida contra o CSA, nesta quarta-feira (3), seja o início para chegar nas etapas mais avançadas do processo. O jogo das 21h30min, no Estádio Rei Pelé, será a terceira partida do treinador à frente do time. Nele está contido uma série de aspectos capazes de inflar a confiança gremista.

O confronto é válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Grêmio, Mano Menezes e, desde terça-feira (29), Felipão conhecem como poucos os caminhos sinuosos da competição. O combo formado pelo trio ilustre é visto como uma injeção de ânimo no elenco e na torcida para o restante da temporada. Uma combinação para fazer a virada de chave, razão pela qual o treinador foi contratado.

Juntos, os componentes do trio somam 11 títulos de Copa do Brasil. Cinco do Grêmio, quatro de Felipão (um deles pelo clube) e três de Mano Menezes. Dos técnicos em atividade no futebol brasileiros, apenas Dorival Júnior venceu tantas vezes quanto o atual comandante gremista.

Até aqui, a vida nas fases iniciais da Copa do Brasil não foi simples. São Raimundo-RR e Athletic só foram superados no sofrimento dos pênaltis. Mas na Copa do Brasil, diferentemente do Brasileirão, o passado não importa tanto. Hora de seguir em frente sem olhar para trás.

Até aqui, em duas partidas Mano computa dois empates, com Godoy Cruz e Vitória. A contra o CSA fechará a arrancada de trabalho como visitante. No domingo (4), o Grêmio recebe o Santos, pelo Brasileirão. O treinador acredita que fechar o primeiro ciclo ajudará a motivar o torcedor para retorno à Arena.

— Vamos nos preparar para chegarmos em casa, tendo mostrado disposição. É isso que o torcedor quer ver. Ele volta e nos ajuda a ficar mais fortes. Torna a condição de mandante mais favorável.

Felipão fará sua primeira partida como coordenador

A estreia de Felipão como coordenador técnico se encaixa nessa espécie de recomeço gremista. Há um simbolismo para ele por ter começado na lida de treinador no CSA. Mas o principal é o peso de uma figura multicampeã na delegação. Sua presença junto à delegação é uma maneira de animar o ambiente.

Mano Menezes e o Grêmio esperam que a partida contra o CSA seja o terceiro passo do início do trabalho do técnico. A apresentação com discurso otimista já foi. A estreia também. A expectativa é pela primeira vitória para dissipar o atual momento da equipe. Os caminhos Grêmio, Mano e Felipão conhecem bem.

