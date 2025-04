Grêmio aposta em versão mais ofensiva para afastar desconfiança

Quinteros testou formação com Cristaldo em último treino. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Gustavo Quinteros vai manter a aposta. Pressionado pelas atuações ruins da equipe, o técnico insistirá em uma versão mais ofensiva do Grêmio para o jogo deste domingo contra o Flamengo. A partida na Arena, marcada para iniciar às 17h30min, é avaliada internamente no clube como a possibilidade de reverter o ambiente ruim com a torcida. Mas para isso, além de resultado positivo, será preciso terminar a partida com rendimento positivo.

O caminho para terminar o domingo com vitória gremista na Arena passa pela confiança de Quinteros em alguns jogadores que estão de volta ao time. O principal deles é Braithwaite. Mesmo que Arezo viva bom momento, com três gols nos últimos quatro jogos, o dono da posição no comando do ataque é peça considerada fundamental na equipe. Em 12 partidas de 2025, Braithwaite marcou oito gols e deu uma assistência.

— Postura reativa, marcação coordenada entre a dupla de zaga e o primeiro volante, e então desarme e contra-ataque rápido. O Flamengo tem variado a forma de jogar, por vezes mais funcional, noutras mais posicional. Com o meio funcional, quando as peças mudam de posição, o trabalho de marcação do primeiro volante precisa estar muito bem alinhado com a dupla de zaga a fim de neutralizar a zona próxima à área. O Flamengo manipula os jogadores de defesa atraindo-os e gerando espaço. A construção rápida após o desarme é a alternativa para escapar da pressão pós-perda que o Flamengo também faz muito bem, e se o time estiver mais funcional, tende a deixar espaços na recomposição. Por mais contraditório que possa parecer, a melhor arma de ataque contra o Flamengo é uma defesa organizada, com leitura apurada capaz de antecipar as jogadas — opinou Jéssica Cescon, comentarista do Grupo Globo.

Defesa carioca vem sendo vazada

O sistema defensivo do Flamengo tem se demonstrado menos seguro na sequência recente. Após apenas dois gols sofridos nos primeiros 10 jogos da equipe principal no ano, são cinco gols nos últimos seis jogos. Números que permitem que o Grêmio aproveite a formação mais ofensiva na Arena para ameaçar a defesa carioca.

— O Filipe Luís vem fazendo um grande trabalho. Como jogador, ele dispensava comentários e teve uma carreira extremamente vitoriosa, e agora é um dos treinadores mais promissores do país. Todos sabem da força do Flamengo, mas estaremos em casa, com o apoio do torcedor tricolor e vamos tratar de impor nosso jogo para buscar mais uma vitória e termos um bom arranque no campeonato — disse Tiago Volpi.

Apesar da aposta de Quinteros, o Flamengo vive momento positivo. Mesmo com a derrota para o Central Cordoba no meio da semana, o potencial do time carioca segue em alta.

— O Grêmio vai tentar propor o jogo, vai jogar em casa, é verdade, mas que vai dar muitos espaços a um time tecnicamente melhor hoje, que é o time do Flamengo. Inclusive essa semana, mesmo jogando com o time reserva, o Flamengo apresenta algumas valências, principalmente quando ele joga com a dupla de ataque e domina o meio-campo com jogadores de mais qualidade — afirmou Marília Ruiz, comentarista da Libertadores para o canal Paramount.

É com a confiança de que ao jogar de forma mais ofensiva que o Grêmio busca sua segunda vitória no Brasileirão. Uma chance de afastar de vez as cobranças da torcida pelo rendimento insuficiente mostrado em alguns jogos.