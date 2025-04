Grêmio aposta em entrosamento para resolver problemas de rendimento 

Aos trancos e barrancos, o Grêmio começou com vitórias nas duas competições que faltavam iniciar no calendário tricolor de 2025.

A explicação mais direta para as dificuldades do Grêmio é a falta de entrosamento do time. O ano de 2025, além da troca no comando da comissão técnica e departamento de futebol, teve uma reformulação profunda no grupo de atletas. Chegaram nove reforços: Tiago Volpi, João Lucas, Wagner Leonardo, Luan Cândido, Lucas Esteves, Cuéllar, Camilo, Cristian Olivera e Amuzu.