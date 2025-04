Grêmio anuncia promoção de ingressos para o clássico Gre-Nal 447

O Grêmio anunciou nesta terça-feira (15) que o Gre-Nal 447 terá promoção de ingressos para dois setores da Arena. Os valores do desconto variam de 25% a 50% do preço da entrada. A partida está marcada para este sábado (19), às 21h.

A promoção é válida enquanto houver disponibilidade de lugares e a venda será exclusiva no site (não haverá venda de ingressos no local). O ponto de arrecadação do Banco de Alimentos estará localizado no pé da rampa oeste da Arena, facilitando o acesso dos torcedores que optarem pelo ingresso solidário.