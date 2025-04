Grêmio anuncia a contratação do lateral-esquerdo Marlon

Marlon desembarcou nesta sexta (11) em Porto Alegre. Reprodução / RBS TV

O Grêmio anunciou nesta sexta (11) a contratação por empréstimo do lateral-esquerdo Marlon junto ao Cruzeiro. O atleta de 27 anos deve ficar no Tricolor até o final da temporada.

O clube gaúcho também garantiu uma cláusula para ficar em definitivo com o atleta. Caso Marlon complete 20 jogos, a opção de compra será ativada.

O valor para compra em definitivo será em torno de R$ 20 milhões. O Tricolor não paga pelo empréstimo de Marlon.

Quem é Marlon?

Natural de Cascavel, no Paraná, o atleta tem 1m78cm e é canhoto. Na base, por Juventude e Inter, era tido como "joia", segundo relato de Jonas da Rosa, que foi técnico de Marlon das categorias de base do Juventude, para a Zero Hora, em 2023, quando a direção gremista já monitorava o atleta:

— Quando ele chegou aqui, ele era um extrema, um ponta, não um lateral. Era um menino com muitos recursos, muita qualidade técnica. Boa velocidade, batia muito bem na bola, inteligente, intenso, agressividade boa. Era bom no um contra um. Tinha talento e até por isso já despertou interesse do Inter.

O lateral ficou no Celeiro de Ases entre 2007 e 2013. Depois, foi revelado pelo Criciúma, em 2015, e passou por Fluminense, Boavista de Portugal e pelos turcos Trabzonspor e Ankaragücü. Em 2016, foi convocado pela seleção sub-20, de Rogério Micale e Odair Hellmann, e chegou a compor elenco para os treinamentos do time principal, de Tite.

Em 2022, Marlon rescindiu com o Fluminense e voltou para a Turquia, mas para o Ankaragücü. Foi contratado pelo Cruzeiro em março de 2023, quando virou titular absoluto da Raposa e assim ficou ainda no ano seguinte. Em 2025, perdeu espaço — soma apenas sete partidas nesta temporada. Pelo time mineiro, ao todo, foram quatro gols marcados e sete assistências em 100 jogos.

Ficha técnica de Marlon

Nome: Marlon Rodrigues Xavier

Marlon Rodrigues Xavier Idade: 27 anos (20/5/1997)

27 anos (20/5/1997) Cidade natal: Cascavel - Paraná

Cascavel - Paraná Altura: 1m78cm

1m78cm Posição: lateral-esquerdo

lateral-esquerdo Pé: canhoto

canhoto Base: Juventude (2007), Inter (2007-13) e Criciúma (14-15)

Juventude (2007), Inter (2007-13) e Criciúma (14-15) Clubes profissionais: Criciúma (2015-18), Fluminense (2017-22), Boavista-POR (2019-20), Trabzonspor-TUR (2020-21), Ankaragücü (2022-23) e Cruzeiro (2023-atualmente)

Criciúma (2015-18), Fluminense (2017-22), Boavista-POR (2019-20), Trabzonspor-TUR (2020-21), Ankaragücü (2022-23) e Cruzeiro (2023-atualmente) Estatísticas: 321 jogos, 7 gols e 44 assistências