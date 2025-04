Grêmio acerta a contratação de Marlon, do Cruzeiro

Marlon, 27 anos, foi titular do Cruzeiro na derrota para o Mushuc Runa na última quarta-feira. Gustavo Aleixo / Divulgação Cruzeiro

O Grêmio acertou a contratação de mais um reforço para 2025. O Tricolor alinhou nesta quinta-feira (10) o empréstimo de Marlon, do Cruzeiro, até o fim desta temporada. O clube também garantiu uma cláusula para ficar em definitivo com o jogador de 27 anos.

Caso Marlon faça 20 jogos pelo Grêmio, a opção de compra será ativada. O valor ficou acertado em cerca de R$ 20 milhões. O Tricolor não pagará pelo empréstimo do jogador.

Trajetória de Marlon

O jogador era um desejo antigo gremista. Natural de Cascavel, no Paraná, ele passou pelas categorias da base do Juventude e do Inter.

O lateral-esquerdo foi lançado para o futebol profissional no Criciúma e tem passagens por Fluminense, Boavista (Portugal) e Trabzonspor (Turquia). Ele estava no Cruzeiro desde março de 2023, após rescindir com o Ankaragücü, da Turquia.

Pelo time mineiro, foram 100 jogos, com quatro gols marcados e sete assistências. Em 2016, chegou a ser convocado para a seleção brasileira sub-20.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.