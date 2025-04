Godoy Cruz x Grêmio na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo 

O Grêmio empatou em 2 a 2 com o Godoy Cruz pela Copa Sul-Americana. Acompanhe todas as informações da partida na Jornada Digital da Gaúcha.

Além de receber as informações veiculadas no rádio, você terá à disposição elementos como placar, escalação e substituições para ver a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.

Quanto ganha o campeão da Copa Sul-Americana?

A Conmebol anunciou um aumento na premiação da Copa Sul-Americana para 2025. Agora, o campeão receberá US$ 6,5 milhões (R$ 37,4 milhões na cotação atual) pelo título.

O valor deste ano é de US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) — maior do que o prêmio da edição passada.

Caso o Grêmio conquiste o título, pode acumular R$ 58,4 milhões em 13 jogos.

Premiação por fase

Fase de grupos: R$ 5,1 milhões + R$ 662 mil por vitória

Playoff: R$ 2,8 milhões

Oitavas: R$ 3,4 milhões

Quartas: R$ 4 milhões

Semifinal: R$ 4,6 milhões

Vice-campeão: R$ 11,5 milhões

Campeão: R$ 37,4 milhões

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025

Os jogos do Grêmio na fase de grupos da Sul-Americana serão exibidos pela ESPN na TV fechada e pelo Disney+ e Paramount+ no streaming.

O Tricolor vai em busca do título inédito e terá Sportivo Luqueño, Atlético Grau e Godoy Cruz como adversários.

Os jogos do Grêmio na Copa Sul-Americana

Godoy Cruz x Grêmio - Paramount

Atlético Grau x Grêmio - Paramount

Grêmio x Godoy Cruz - ESPN/Disney+

Grêmio x Sportivo Luqueño - ESPN/Disney+

Relembre todas as participações do Grêmio na Sul-Americana

Grêmio e Copa Sul-Americana têm uma relação longa, mas não se frequentam muito. O clube está na sua sétima campanha na competição.

A primeira participação gremista foi em 2003, na segunda edição do torneio. A mais recente ocorreu em 2021. O melhor resultado foi conquistado em 2012, quando o time de Luxemburgo foi eliminado nas quartas de final.

Este ano, o Grêmio está em um grupo que conta com Godoy Cruz-ARG, Sportivo Luqueño-PAR e Atlético Grau-PER. Somente o líder da chave avança. O segundo colocado disputará uma repescagem contra um adversário vindo da Libertadores.

A seguir, confira um resumo de todas as campanhas do Grêmio no torneio continental.

2003

A estreia foi breve. No início, a Sul-Americana tinha uma fase preliminar com um triangular entre clubes do mesmo país.

A chave do Grêmio tinha Vasco e São Paulo. Após levar 4 a 0 dos paulistas, o Tricolor empatou em 1 a 1 com os cariocas e foi eliminado.

No primeiro jogo, o técnico gremista era Nestor Simeonato. No segundo, Adilson Baptista. O time da estreia teve Danrlei; Ânderson Lima, Adriano, Baloy e Roger Machado; Marcos Paulo, Douglas Silva, Tinga e Jorge Mutt; Caio e Flávio Dias;

2004

No ano do segundo rebaixamento no Brasileirão, tampouco teve vida longa na Sul-Americana. Voltou a cair na fase inicial.

Desta vez, era um mata-mata contra o Inter. No primeiro jogo, derrota por 2 a 0, no Beira-Rio. No Olímpico, a vitória por 2 a 1 foi insuficiente para eliminar o rival.

O time dirigido por Cuca tinha nomes como Cocito, Leanderson e Fábio Pinto. Outros jogadores daquele elenco eram Felipe Melo e Christian.

2008

Quatro anos depois, o Grêmio voltou à Sula. Nova queda na primeira fase. Outra vez para o Inter.

Foram dois empates. No Beira-Rio, 1 a 1. No Olímpico, 2 a 2. Pelo saldo qualificado o Inter avançou. O time era comandado por Celso Roth.

2010

A quarta participação também foi curta. A equipe gremista entrou direto na segunda fase e logo foi eliminada.

O adversário foi o Goiás. Após empatar em 1 a 1 fora de casa, o Grêmio levou 2 a 0 no Olímpico. O time teve Renato Portaluppi como técnico.

2012

A melhor campanha gremista na Sul-Americana teve Luxemburgo como técnico. Ela durou até as quartas de final.

O primeiro oponente foi o Coritiba. A classificação foi conquistada no saldo qualificado. Vitória por 1 a 0, ainda no Olímpico, combinada com derrota por 3 a 2, no Paraná, permitiu o avanço gremista.

O Barcelona de Guayaquil surgiu na sequência. Duas vitórias do Tricolor. No Equador por 1 a 0. Em casa, por 2 a 1. Depois, queda para o Millonarios. Após triunfo por 1 a 0 em Porto Alegre, levou 3 a 1 na Colômbia.

2021

A campanha mais recente terminou nas oitavas de final. Após ser eliminado pelo Independiente del Valle na pré-Libertadores, o Grêmio ficou em uma chave com La Equidad, Lanús e Aragua.

Já sob o comando de Thiago Nunes, foram cinco vitórias e um empate. A primeira parte da campanha teve duas goleadas sobre os venezuelanos do Aragua, 8 a 0 e 6 a 2.

Nas oitavas, sob a tutela de Luiz Felipe Scolari, eliminação em casa. Apesar da vitória como visitante por 1 a 0, o Grêmio foi batido por 2 a 1 na Arena.