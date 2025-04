Felipão ocupa o cargo de coordenador técnico do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Anunciado como novo coordenador técnico na semana passada, Felipão tem uma história muito ligada ao adversário do Grêmio na Copa do Brasil. O ídolo do Tricolor terminou sua carreira como atleta e começou a vitoriosa trajetória como comandante justamente no CSA.

Felipão chegou a Maceió já no final da carreira como jogador, aos 33 anos, emprestado pelo Juventude. Também gaúcho e com passagem pelo clube de Caxias, foi o técnico Valmir Louruz quem convidou Luiz Felipe para atuar no time alagoano.

A estreia de Felipão foi em agosto de 1981, no estádio Rei Pelé, já pelo segundo turno do Estadual, em vitória do CSA sobre o Penedense, por 2 a 1. Nos meses seguintes, o CSA seguiu vencendo até conquistar o Campeonato Alagoano com uma rodada de antecipação.

Primeiro trabalho como treinador

Com carreira discreta, sem brilho como jogador, Felipão conquistaria um título pela primeira vez como jogador. Mas essa seria a única conquista.

Porque, logo depois, mesmo com proposta para voltar ao CSA como jogador, Felipão encerrou a carreira de atleta. E voltou ao clube justamente para substituir Louruz como treinador.

Mas a passagem foi curta: foram apenas sete jogos no cargo. A estreia foi em derrota para o Sport, por 2 a 1, pela Taça Ouro (nome do Campeonato Brasileiro à época). Antes do afastamento definitivo, por desentendimentos com a direção do clube, teve retrospecto de uma vitória, quatro empates e duas derrotas. Depois, passou por Juventude e Brasil de Pelotas até se afirmar no cenário dos treinadores.

A primeira conquista em âmbito nacional viria anos depois, com a Copa do Brasil de 1991 pelo Criciúma, justamente contra o Grêmio. E o resto, é história já conhecida: a partir daí, vieram as conquistas com Grêmio e Palmeiras, até chegar à Seleção Brasileira para conquistar o pentacampeonato da Copa do Mundo.

Estreia

A estreia de Felipão como novo coordenador técnico do Grêmio, contra o CSA, acontece nesta quarta-feira (30). A partida, válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, acontece às 21h30min.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.