Felipão nega problema em relação com Mano Menezes: "Somos amigos há 400 anos"

Felipão e Mano trabalharão juntos pela primeira vez em um clube. Leonardo Acosta / Rádio Gaúcha

Pela primeira vez, Mano Menezes e Felipão trabalharão juntos em um clube. Dois treinadores que já duelaram entre si e que agora estão lado a lado no Grêmio.

Nesta terça-feira (29), Luiz Felipe Scolari foi apresentado como novo coordenador técnico do Tricolor, que já havia anunciado Mano Menezes como treinador.

Em nova função, ele negou qualquer problema de relacionamento com o comandante gremista.

— Somos amigos há 400 anos. Nunca tivemos um problema e não vamos ter aqui. Vamos nos dar muito bem — disse em sua coletiva no CT Luiz Carvalho.

Longa negociação

Felipão também falou que sua negociação com o Grêmio vem do começo do ano, mas uma situação profissional o impediu de assumir o novo desafio.

O novo coordenador técnico confidenciou sua conversa com o presidente Alberto Guerra.

— Eu tinha situações para resolver até dia 20 de janeiro, precisava visitar meus netos. Quando o presidente Guerra me falou sobre o Mano, falei "Ótimo porque conhece o clube, é da casa." É um treinador que tem o Grêmio nas mãos. Eu não tenho problema algum com qualquer treinador. Com o Mano, menos ainda pela amizade que temos há anos.

Quinta passagem pelo clube

Felipão chega para a sua quinta passagem no Tricolor. O profissional de 76 anos está fora do Grêmio desde 2021, quando foi demitido após 21 partidas (nove vitórias, três empates e nove derrotas, com 47,6% de aproveitamento). Na ocasião, o Tricolor era o vice-lanterna do Brasileirão.