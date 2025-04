Felipão é apresentado como novo coordenador técnico do Grêmio: "A parte do campo é do Mano"

Felipão está de volta para a sua quinta passagem pelo Grêmio. Dessa vez, em um novo cargo. Oficialmente, a partir desta terça-feira (29), o treinador multicampeão no clube e em outras equipes é coordenador técnico do Tricolor.

Depois de uma longa carreira como comandante da casamata de diversos times, Scolari assume uma nova função e garante que não tem vontade de ser treinador novamente.

— Não quero voltar a ser técnico. Vou tomar essa parte administrativa e tenho que aprender também. Vou fazer minha parte. Vou procurar auxiliar a parte de campo, a medida que for solicitado e a medida que possa participar. A parte do campo é do Mano e ele sabe o que precisa fazer — disse o novo coordenador gremista.

Felipão também explicou seu cargo, com integração entre o profissional e as categorias de base do Tricolor.

— O desejo de todos os times, não só do Grêmio (revelar jogadores para o profissional). É do interesse que todas as categorias de base produzam jogadores identificados com o clube e subam o mais rápido possível. Vou assistir jogos e alguns treinos. Vou passar isso a eles, mas não existe nada que a direção tenha dito. Aos poucos, vamos identificando e tendo colaboração e entendimento com as categorias de base — finalizou.

O profissional de 76 anos está fora do Grêmio desde 2021, quando foi demitido após 21 partidas (nove vitórias, três empates e nove derrotas, com 47,6% de aproveitamento). Na ocasião, o Tricolor era o vice-lanterna do Brasileirão.

Leia Mais Jornal argentino indica Gustavo Quinteros como favorito para assumir o Boca Juniors