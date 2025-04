Felipão deve integrar a delegação do Grêmio no jogo contra o CSA, pela Copa do Brasil

O primeiro compromisso de Luiz Felipe Scolari como coordenador técnico do Grêmio será a partida contra o CSA, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Haverá também uma troca dos dirigentes políticos do clube na viagem. Guto Peixoto, diretor de futebol que está em Salvador, retornará a Porto Alegre, e Alexandre Rossato, vice de futebol, viajará para o Nordeste. O presidente Alberto Guerra seguirá com a delegação.

Treinos em Salvador

Depois do empate em 1 a 1 com Vitória, no Barradão, a delegação gremista segue em Salvador até o início da tarde de terça-feira (29), quando viajará para Alagoas. Na Bahia, serão realizados dois treinos preparatórios para o confronto da Copa do Brasil.