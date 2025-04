Felipão avalia nível técnico do time do Grêmio e elogia Mano Menezes

Felipão ressaltou qualidade do grupo do Grêmio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Felipão retornou ao Grêmio de forma oficial nesta terça-feira quando foi apresentado como novo coordenador técnico da equipe.

Ao lado de Mano Menezes, Luiz Felipe Scolari será o responsável por tentar tirar o Grêmio da incômoda situação no Brasileirão.

Atualmente, o Tricolor é o 18º colocado, com cinco pontos. Apesar do começo cambaleante no torneio, Felipão elogiou o elenco gremista.

— Tecnicamente, muito bom time. Em uma equipe de futebol não existe só isso. Existem outros aspectos que devem ser embutidos para se tornar forte. O Mano tem essa virtude. Acho que o Mano aos poucos vai ajeitando essa equipe. Já vimos dois jogos com linhas mais próximas, com jogadas mais trabalhadas, jogadas ensaiadas em bolas paradas. O Grêmio só tende a melhorar.

Viagem a Maceió

O novo coordenador técnico do Tricolor viaja na tarde desta terça-feira (29) para Maceió, onde a equipe joga pela Copa do Brasil na quarta.

— CSA é um clube que tenho no meu coração. Fui campeão como jogador lá. Depois, começamos como treinador e voltamos para uma nova etapa — disse ao recordar sua passagem pelo clube alagoano.

O profissional de 76 anos está fora do Grêmio desde 2021, quando foi demitido após 21 partidas (nove vitórias, três empates e nove derrotas, com 47,6% de aproveitamento). Na ocasião, o Tricolor era o vice-lanterna do Brasileirão.