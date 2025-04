Evra passou mais de 10 anos vestindo as cores da seleção francesa. FRANCK FIFE / AFP

Ex-lateral da seleção francesa e do Manchester United, Patrice Evra lutará no MMA. A Professional Fighters League divulgou nesta sexta-feira (25) que a estreia do atleta será no dia 23 de maio em Paris, França, durante o evento da PFL Europa.

O oponente ainda não foi confirmado, mas o francês já disse que quer enfrentar Luis Suárez, atacante ex-Grêmio, atualmente no Inter Miami.

"Estou oficialmente treinando para minha primeira luta com @PFLEurope. Eles vão escolher meu oponente... Eles perguntaram quem eu queria enfrentar. Eu disse: Luis Suárez. Eu pago do meu bolso. Ele pode até me morder", comunicou o ex-jogador em seu perfil no X (antigo Twitter).

No futebol, Evra conquistou cinco títulos do campeonato inglês e uma Champions League no Manchester United, além de dois campeonatos italianos pela Juventus e mais de 10 anos vestindo as cores da seleção francesa. Segundo a PFL, Evra treina esportes de combate em 2016, e está "aprimorando as habilidades ao lado de uma das promessas do evento" — o também francês Cédric Doumbé (peso-meio-médio).

Desentendimento com Suárez

O desejo de Evra não é atoa, já que a rixa com Suárez é antiga. Em 2011, o lateral acusou o uruguaio de ofensas racistas durante uma partida entre Manchester United e Liverpool, então clube do atacante.

À época, Luisito foi julgado pela Federação Inglesa de Futebol e acabou suspenso por oito partidas e multado em 40 mil libras (R$ 302,9 mil, na cotação atual). No duelo seguinte entre as equipes, meses depois, o uruguaio evitou apertar a mão de Evra antes da partida.

Em 2021, ao podcast "The Diary of a CEO", o ídolo do Manchester United revelou que encontrou o uruguaio na rua logo após a acusação de racismo e quase o agrediu, mas se conteve: