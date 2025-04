Ex-Grêmio Jael impressiona ao mostrar perda de peso

Jael, ex-atacante do Grêmio que atualmente está sem clube, demonstrou em suas plataformas digitais o resultado do preparo físico que vem desenvolvendo há três meses.

O “Cruel”, como é conhecido pela torcida, iniciou 2025 com uma alimentação mais saudável e foco no bem-estar.

Ele publicou fotos de janeiro deste ano, quando chegou a pesar 121 kg, na metade do processo, em março, com 105 kg, e uma mais recente, de 01 de abril, quando atingiu a marca de 99 kg. No total, Jael eliminou 22 kg.