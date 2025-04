"Estamos dentro de uma normalidade", avalia Quinteros, que evita falar sobre possível saída do Grêmio

Gustavo Quinteros está pressionado no cargo gremista.

A derrota por 2 a 0 para o Flamengo aumentou a pressão no Grêmio , especialmente sobre Gustavo Quinteros . Ameaçado no cargo, o treinador viu seu time deixar o campo vaiado na Arena .

Logo em sua primeira fala na coletiva pós-jogo, evitou falar sobre qualquer conversa que tenha tido com a direção para deixar o Tricolor . Além disso, avaliou que o os resultados da equipe estão "dentro da normalidade" se comparado com outros times.

— No futebol, sempre tem pressão. O time tem que ganhar, mas o Flamengo não ganhou o jogo anterior e a torcida deles com certeza ficou brava. Assim é com Corinthians, Cruzeiro. Não tem um time que tenha ganhado todos os jogos. O Grêmio está dentro da normalidade de jogar bem por um momento, jogar mal e tentar reencontrar desempenho — disse Quinteros, que ainda completou: