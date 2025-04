Em recuperação de cirurgia, Gabriel Mec ganha massa muscular em protocolo de treinos feito pelo Grêmio

Forma do jogador chamou a atenção dos torcedores gremistas nas redes sociais.

Uma imagem da apresentação de Mano Menezes repercutiu na internet entre torcedores do Grêmio. O físico de Gabriel Mec, 17 anos, impressionou. Resultado de um trabalho especial feito para preparar o jovem aos embates do nível profissional.

O trabalho proposto pelo Grêmio para melhorar a condição física do jovem projeta colocar o atleta na casa dos 65 quilos. Algo possível por conta da ausência do jogador das atividades e partidas por conta da lesão .

Ele iniciou o programa proposto pelo Departamento de Ciência, Saúde e Performance com 61 quilos. Atualmente, está com 63,5 quilos e 1m75cm.

O meia realiza fisioterapia no CT Luiz Carvalho para finalizar a recuperação da fissura sofrida na tíbia da perna direita. Ele foi submetido a cirurgia no dia 17 de março .

A previsão do departamento médico é de que ele retorne aos treinos no gramado em até quatro semanas.

