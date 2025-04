Em crise, Grêmio deve apostar na bola aérea para superar o Mirassol 

Braithwaite marcou de cabeça contra o Sportivo Luqueño. Daniel Duarte / AFP

Pressionado, o Grêmio tem uma estratégia definida para superar o Mirassol na noite desta quarta (16). O Tricolor deve apostar nos cruzamentos para Braithwaite e na bola aérea, um dos pontos fracos do time do interior paulista.

O técnico Gustavo Quinteros deve ainda adotar uma estratégia ofensiva para buscar a vitória e chegar fortalecido no Gre-Nal de sábado (19).

Dos quatro gols sofridos pelo Mirassol no Brasileirão até agora, três foram em cruzamentos para a área. O time foi vazado desta forma na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, na estreia, e no último jogo, o empate por 1 a 1 com o Bahia, quanto o time do interior paulista tomou um gol de cabeça nos minutos finais do primeiro tempo. A dificuldade é admitida pelo técnico Rafael Guanaes.

— Esse final de tempo é sempre um momento que exige mais da concentração, já com um desgaste um pouco maior do próprio tempo na partida. A gente entregou um pouco mais e estava cometendo alguns erros desnecessários, o que acabou atraindo a equipe do Bahia. E em um cruzamento na área, mais uma vez. Então, a gente precisa evoluir nesse quesito — disse o treinador.

Mistério na escalação

No lado do Grêmio, há mistério na escalação. Uma possibilidade é o técnico Gustavo Quinteros escalar Pavón e Amuzu nas pontas, até para aumentar o índice de cruzamentos para Braithwaite. A outra é Edenilson permanece aberto pelo lado direito, já preparando a formação do Gre-Nal de sábado (19). Em qualquer hipótese, porém, a postura deve ser ofensiva.

Na zaga, Jemerson retoma a posição de Rodrigo Ely, vetado por uma lesão grave. Já no setor ofensivo, Cristian Olivera segue fora, em virtude de um problema dentário. O zagueiro Kannemann, recuperado de lesão, e o lateral Marlon, contratado do Cruzeiro, por sua vez, são atrações no banco de reservas.

Provável time

O provável time do Grêmio tem: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Villasanti; Edenilson, Cristaldo e Amuzu (Pavon); Braithwaite.