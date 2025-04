Divergências com o grupo sobre modelo de jogo e pressão: os bastidores da situação de Quinteros no Grêmio

Técnico Gustavo Quinteros pediu internamente que jogadores e dirigentes confiem em seu modelo de jogo. Renan Mattos / Agencia RBS

O técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, está sob pressão. A vitória por 2 a 0 sobre o Atletico Grau, nesta terça (8), deu "sobrevida" ao treinador no cargo, e é improvável que ocorra uma troca no comando antes do jogo contra o Flamengo, no domingo (13).

Porém, o mau desempenho e as divergências com o grupo tornam cada vez mais instável a situação do comandante. O Gre-Nal do dia 19 de abril é tratado como um limite para que o time apresente evolução.

Desempenho x Resultado

Nos bastidores do clube, há quem entenda que o trabalho não apresenta melhora e que Quinteros já dá sinais de não conseguir tirar mais do grupo.

Porém, alguns atenuantes são citados internamente como argumentos para se dar mais tempo ao treinador:

Resultados positivos na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil.

Mudança brusca de fotografia que houve no plantel em relação ao ano passado.

Dificuldades de se alterar a metodologia e a cultura enraizadas em quase cinco anos de Renato Portaluppi.

Dificuldade de adaptação ao modelo

Contudo, a avaliação interna do clube é que os jogadores apresentam dificuldades de adaptação ao modelo de jogo de Quinteros. Logo após o Gauchão, os dirigentes gremistas procuraram diversos líderes do grupo para ouvir opiniões sobre o trabalho do treinador. Escutaram dos atletas elogios ao comandante pelo comprometimento no dia a dia e pelo bom trato pessoal, mas também críticas em relação às ideias aplicadas.

Ligação direta x Posse de bola

Conforme apurado por Zero Hora, no entendimento de boa parte do elenco, Quinteros privilegia um time com intensidade, força física e ligação direta, além de adotar um sistema de marcação individual. Os atletas, contudo, entendem que, pelo perfil do plantel, o time tricolor renderia mais se valorizasse a posse de bola, jogasse de forma mais compacta e trocasse mais passes curtos, abrindo mão da bola longa. O entendimento é de que o técnico deveria valorizar a qualidade técnica e adotar a marcação por zona.

Eu tenho fé de que vamos melhorar. Sei que vamos conseguir, porque eu confio muito na metodologia de trabalho e nos jogadores que temos GUSTAVO QUINTEROS Técnico do Grêmio

Aberto ao diálogo

Os relatos dos jogadores não foram feitos apenas à direção. Alguns líderes do vestiário chegaram a manifestar essas sugestões diretamente ao comandante.

Quinteros mostrou-se aberto ao diálogo e não entrou em rota de colisão com os jogadores por conta disso. Porém, o treinador ressaltou a convicção no seu modelo de jogo e pediu que os atletas e os dirigentes confiassem em sua ideia, que ela traria resultados.

Bom relacionamento

Todas as fontes consultados por Zero Hora sobre este tema garantiram que o relacionamento pessoal entre o treinador e os jogadores é bom, e que a divergência com o grupo é restrita às ideias sobre como time deveria jogar.

"Altos e baixos"

Após a vitória sobre o Atletico Grau, Quinteros ressaltou a confiança no seu trabalho e no seu modelo.