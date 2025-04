"Decisão de risco": colunistas de Zero Hora opinam se a direção do Grêmio acertou ao manter Gustavo Quinteros 

Gustavo Quinteros vive semana que deve decidir sua permanência ou não no Tricolor. Renan Mattos / Agencia RBS

Pressionado, Gustavo Quinteros segue no comando do Grêmio. Mesmo após a derrota para o Flamengo, no último domingo (13), ele foi assegurado no cargo pelo vice de futebol do clube Alexandre Rossato.

Com o voto de confiança, Quinteros tem dois desafios pela frente com o Tricolor, visando espantar a crise: Mirassol, nesta quarta-feira (16), fora de casa, e o Inter, na Arena, no sábado (19).

Pensando nisso, Zero Hora perguntou aos seus colunistas: "a direção do Grêmio acerta ao manter Gustavo Quinteros?". Veja as opiniões abaixo.

O Grêmio acerta ao manter Gustavo Quinteros?

Diogo Olivier

— Os sinais são ruins: não há evolução do time que indique a chamada “liga” ali na frente. A sensação é de não absorção e execução da ideia pelos jogadores. O cenário é de interrupção do trabalho, o que nunca é bom. Mas os dirigentes tem o dia a dia, fechado, e ali suponho que esteja a convicção no trabalho. Em campo, não vejo o trabalho der sinais de melhora.

Maurício Saraiva

— Manter Quinteros é uma decisão de risco da direção gremista. Arriscada e provisória, considerando a fronteira do Gre-Nal na Arena. O trabalho do treinador não é bom até este momento. Não tem resultado e nem desempenho. Quem ganha um campeonato argentino não pode ser chamado de incompetente, mas Quinteros está demorando a entender tudo o que mudou na troca de um país para outro

Luciano Périco

— Não acertou. Aliás, a direção gremista deveria ter trocado o comando do vestiário antes da derrota para o Flamengo para ter mais tempo de trabalho com o substituto. A atuação contra o Atlético Grau, apesar da vitória, já era suficiente para efetivar a substituição. Inclusive, o bastidor do Grêmio indica que, independente do que acontecer contra o Mirassol e no Gre-Nal, haverá a troca de técnico pela falta de desempenho. Assim como a vida, o futebol é cruel.

César Cidade Dias

— O Grêmio demonstra que não tem a mínima ideia do que está acontecendo e vai dando seguimento a um trabalho que já acabou. O clube precisa acordar, e com urgência. A inércia do momento deixa claro que o tempo não vai dar futebol a um time amorfo, sem sangue e sem solução. A hora é de mudar radicalmente.