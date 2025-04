De virada, Grêmio vence Flamengo no Brasileirão sub-20

O Grêmio venceu o Flamengo de virada pelo Brasileirão sub-20, nesta quarta-feira (23). No CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, pela sétima rodada do torneio, a equipe carioca saiu na frente logo aos seis minutos de jogo. Na etapa final, Jardiel e Tiago — com um golaço do meio do campo — viraram para o Tricolor: 2 a 1.