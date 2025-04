Cristian Olivera será desfalque do Grêmio contra o Mirassol e segue como dúvida para o Gre-Nal

Depois de ser ausência contra o Flamengo , Cristian Olivera deve seguir como desfalque do Grêmio diante do Mirassol e é dúvida para o Gre-Nal de sábado (19), na Arena.

O uruguaio precisou extrair um dente no último sábado (12) e não enfrentou os cariocas na Arena. No procedimento, ele precisou suturar a região e não pode realizar esforços físicos.

Pelo protocolo de recuperação, o atacante ficará fora da viagem a Mirassol . Além disso, só será liberado para os treinos de força e com bola poucos dias antes do clássico.

Substituto

Sem o uruguaio, Quinteros deve dar sequência a Pavon na equipe. Amuzu também é opção, mas depende de sua condição física. Contra o Flamengo, o belga não pêde iniciar entre os titulares em função de dores no tornozelo.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.