Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate no Gre-Nal 447

Atacante do Grêmio foi destaque no clássico. Arte GZH

O Gre-Nal 447 terminou empatado em 1 a 1 na Arena, neste sábado (19). O Grêmio saiu na frente, com gol de Cristian Olivera, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o árbitro marcou pênalti após a bola bater no braço de João Pedro: Alan Patrick deixou tudo igual.

Comandado pelo interino James Freitas, o Grêmio demonstrou um desempenho melhor do que nas últimas partidas e abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. Em um bate-rebate, Braithwaite chutou e Anthoni espalmou. Na sequência, sobrou pra Kike Olivera, que chutaria pra fora, mas a bola bateu no goleiro no meio do caminho e entrou.

No segundo tempo, o Inter criou mais e conseguiu o empate aos 20 minutos. Após escanteio, Rogel cabeceou para o gol e a bola bateu no braço aberto de João Pedro. Pênalti: Alan Patrick deslocou Volpi e igualou o placar.

O Grêmio volta a campo na quinta-feira (24), pela Sul-Americana. O duelo é contra o Godoy Cruz, na Argentina.

Veja como foram os jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Uma defesa espetacular em finalização de Valencia no primeiro tempo. Sem chances no pênalti muito bem batido por Alan Patrick. Sem muito trabalho no restante da partida. Nota 6,5

João Pedro

Cometeu um pênalti tão escandaloso que nem os companheiros tentaram contestar. Um dos poucos jogadores que seguiu no mesmo nível dos dias de Quinteros. Nota 4,5

Jemerson

Ao jogar menos exposto, com mais auxílio da parte tática, rendeu mais do que vinha apresentando. Foi seguro nos combates com Valencia. Nota 6

Wagner Leonardo

Contaminado pelo ambiente de Gre-Nal. Mas confundiu vontade com pressa. Exagerou ao dar chutões em lances que poderia ter dominado a bola. Saiu lesionado. Nota 6

Marlon

Uma estreia de muita segurança defensiva. Praticamente não foi batido nos duelos pelo seu setor. Ainda teve fôlego para se soltar em alguns lances no campo de ataque. Nota 6,5

Dodi

Participação importante na marcação a Alan Patrick. Se deixa a desejar em algum quesito técnico, compensa com entrega e muito suor em campo. Nota 6

Villasanti

Reencontrou o seu bom futebol nos dois dias da gestão de James Freitas. Foi intenso e interessado na marcação. E mostrou qualidade com a bola nos pés. Algo que não se via desde janeiro. Nota 6,5

Kike Oliveira

Tirou a noite de sábado para infernizar Bernabei. Ganhou do lateral na velocidade e nos dribles. Correu até seu limite físico e saiu de campo esgotado. Nota 7

Edenilson

Mais uma vez foi escalado pela faixa central de ataque. Só que teve a parceria e a aproximação dos companheiros para cumprir a função. Cumpriu bem as tarefas ofensivas e defensivas. Nota 6,5

Monsalve

Uma atuação discreta do colombiano. Começou o jogo aberto pelo lado esquerdo de ataque, mas com liberdade para percorrer o campo em busca de espaços. Fez pouco com a bola nos pés. Nota 5

Braithwaite

Ajudou a fazer o ataque funcionar no primeiro tempo. Ao recuar em alguns lances, serviu como um articulador para os colegas de setor. Parece ter sentido o cansaço na segunda etapa. Nota 6,5

Kannemann

Fez o time vibrar na mesma frequência do torcedor. Lutou como conseguiu contra Valencia e depois Borré. Se joga em cada dividida como se não se importasse com o impacto em seu corpo. Nota 6,5

Aravena

Entrou fora do ritmo da partida. Apesar de não ter mostrado bom rendimento, esteve envolvido na jogada em que o Grêmio reclamou de pênalti. E cresceu depois do lance. Teve boa chance nos minutos finais. Nota 6

Camilo

Menos qualificado do que Villasanti na parte técnica. Mas fez bem o seu papel de marcador ao lado de Dodi na parte final da partida. Nota 5

Cristaldo

Um pouco mais ligado do que Monsalve nas tarefas de meia. Mesmo que não tenha a mesma mobilidade do colombiano, consegue organizar as jogadas melhor com a bola nos pés. Nota 6

Alysson

Também levou problemas para o lado esquerdo da defesa do Inter. Kike Oliveira usou a velocidade, mas o jovem da base fez estragos com sua habilidade com a bola nos pés. Nota 6