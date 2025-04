Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o Vitória

Arte GZH

O Grêmio até saiu na frente, mas cedeu o empate ao Vitória na noite deste domingo (27), pela sexta rodada do Brasileirão. A partida, realizada no Barradão, em Salvador, terminou empatada em 1 a 1.

Com o resultado, o Tricolor segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Grêmio volta a campo na quarta-feira (31), quando enfrenta o CSA, em Alagoas, pela Copa do Brasil.

Veja como foram os jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Saiu mal e não conseguiu cortar o cruzamento que acabou em gol de Carlinhos. Nota 4,5

Igor Serrote

Fez uma partida segura como marcador. Não apareceu muito no ataque. Nota 6,5

Jemerson

Fez um gol e teve a chance de marcar um segundo. Sem muitas derrotas no combate com os atacantes do Vitória. Nota 6,5

Wagner Leonardo

Também mostrou eficiência no embate contra seus ex-companheiros. Nota 6,5

Marlon

Depois de uma boa estreia no Gre-Nal, foi mais discreto contra o Vitória. Nota 6

Villasanti

Teve que correr muito para trás. Mais marcador do que construtor. Nota 6

Dodi

Ajudou Marlon no combate ao lado direito de ataque do Vitória. Nota 6

Edenilson

Foi um auxiliar de Igor Serrote na marcação. Pouco fez no campo de ataque. Nota 6

Cristaldo

Praticamente não foi acionado. O meia ficou avulso em campo. Nota 5

Cristian Olivera

Novamente foi o único jogador do campo de ataque com alguma lucidez. Nota 6,5

Braithwaite

Completamente isolado entre os zagueiros do Vitória. Deixou Kike em condições de marcar. Nota 6

Monsalve

Acertou um bom passe para Braithwaite. E praticamente não fez mais nada. Nota 5,5

Nathan

Entrou pelo lado direito, na função que era de Edensilon. Teve uma oportunidade de gol. Nota 5,5

André Henrique

Teve duas boas oportunidades. Não aproveitou nenhuma delas. Nota 6

Cuéllar

Contribuiu bem na marcação. Ainda parece estar em busca de um melhor ritmo. Nota 6

Aravena

Jogou apenas alguns minutos, mas perdeu um gol que tiraria o time da zona do rebaixamento. Nota 5

Como foi o Vitória

O time de Carpini vive um momento de pressão. O gol de Carlinhos ajudou a evitar uma derrota que poderia causar mais problemas para o clube.