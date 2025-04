Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Sportivo Luqueño

O Grêmio iniciou sua jornada na Copa Sul-Americana 2025 com o pé direito. Nesta terça-feira (2), no Paraguai, o Tricolor bateu o Sportivo Luqueño por 2 a 1 .

A equipe de Gustavo Quinteros saiu na frente, com Arezo, de pênalti, aos 17 do primeiro tempo. Depois, Santander descontou para o time da casa em um vacilo de Jemerson. O Grêmio voltou à frente do placar aos 26 da etapa final, com Braithwaite, de cabeça.