Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Flamengo

Grêmio sofreu sua segunda derrota consecutiva no Brasileirão.

Sob vaias, o Grêmio perdeu para o Flamengo por 2 a 0 neste domingo (13), na Arena. O jogo era válido pela terceira rodada do Brasileirão.

Depois, na etapa final, Arrascaeta marcou mais um . O uruguaio correu livre e bateu rasteiro, deslocando Volpi e sacramentando a segunda derrota consecutiva do Tricolor no Brasileirão.

O Grêmio volta a campo na quarta-feira (16), longe de casa . O duelo será contra o Mirassol , pela quinta rodada do Campeonato.

Veja como foram os jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

João Pedro

Rodrigo Ely

Fez uma cobertura desnecessária que abriu espaço para De Arrascaeta marcar primeiro gol do Flamengo. Depois saiu lesionado. Nota 5

Wagner Leonardo

Lucas Esteves

Camilo

Villasanti

Edenilson

Comprometedor no gol do Flamengo, deixou o campo vaiado. Nota 4

Cristaldo

Na ponta ou no meio, pouco apareceu. Nota 4,5

Pavon

Apesar das constantes vaias, foi o jogador do Grêmio que mais criou oportunidades. Nota 6

Braithwaite

Jemerson

Melhorou em relação ao Ely, mas um bote errado no meio-campo foi decisivo para o segundo gol do Flamengo. Nota 5

Amuzu

Monsalve

Sem nada relevante no pouco tempo em campo. Nota 5,5

Dodi

Tentou conter as chegadas do Flamengo na reta final. Nota 6

Alysson

E o Flamengo?

