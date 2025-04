Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Ceará

Grêmio perdeu para o Ceará pelo Brasileirão. Arte GZH

O Grêmio conheceu a primeira derrota no Brasileirão 2025 neste sábado (5). Jogando na Arena Castelão, em Fortaleza, o Tricolor perdeu por 2 a 0 para o Ceará.

Os gols foram marcados por Pedro Raul, de pênalti, e por Matheus Araújo, aproveitando contra-ataque de escanteio nos acréscimos, no qual Volpi estava fora do gol. Apesar de ter algumas chances, o Grêmio não balançou a rede adversária.

O Tricolor volta a campo na terça-feira (8), contra o Atlético Grau-PER, na Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo desafio será contra o Flamengo, também em casa, no domingo que vem (13).

Veja como foram os jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Quase pegou o pênalti. Mas tomou uma péssima decisão ao ir pra área em busca do empate e cedeu um segundo gol ao Ceará. Nota 5

Igor Serrote

Passou muito trabalho com Fernandinho. Não se encontrou. Nota 4,5

Jemerson

Em comparação aos seus últimos jogos, foi um pouco melhor. Sem falhas graves no Castelão. Nota 5,5

Wagner Leonardo

Perdeu no alto para Pedro Raul na origem do lance do pênalti. Nota 5,5

Lucas Esteves

O pênalti foi fruto de um erro técnico seu. Nota 4

Camilo

Cumpriu a função de proteger a entrada da área. Nota 6

Villasanti

Dá sinais claros de recuperação do seu melhor momento técnico. Nota 6,5

Pavon

Não fez um primeiro tempo ruim, mas voltou com muitos problemas na segunda etapa. Nota 4

Edenilson

Cresceu um pouco de rendimento quando voltou a ser mais volante do que meia. Nota 6

Amuzu

Ficou perto de resolver o jogo para o Grêmio. Faltou que os companheiros aproveitassem as chances que ele criou. Nota 6,5

Arezo

Perdeu duas oportunidades que não poderia ter desperdiçado. Nota 5

Cristaldo

Devolveu a capacidade de organização ao meio-campo do Grêmio. Nota 6,5

Aravena

Também acrescentou mais ao time do que Pavon. Nota 6

João Pedro

Teve melhor rendimento do que Igor Serrote. No ataque e também defensivamente. Nota 6

André Henrique

Ficou apenas alguns minutos em campo, mas quase marcou duas vezes. Nota 6,5

Monsalve

Entro no final. Sem nota

Ceará

Pedro Raul levou a melhor no combate contra os defensores do Grêmio. Além do gol de pênalti, que teve participação decisiva sua na origem, ganhou vários lances pelo alto.