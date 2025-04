Contrato de Felipão com o Grêmio não tem cláusula que o impeça de ser treinador

Apesar de ter dito por mais de uma vez, na sua entrevista coletiva de apresentação, que não deseja mais ser treinador de futebol , o contrato de Felipão com o Grêmio não possui uma cláusula que impeça este movimento. Ídolo no São Paulo, coordenador de futebol Muricy Ramalho , por exemplo, é impedido por contrato em voltar a ser técnico.

A ausência dessa cláusula com o Grêmio, no entanto, não preocupa os dirigentes. Todos entendem que o trabalho de Mano Menezes dará resultado positivo e, além disso, existe a certeza de que Felipão realmente não vai mais realizar a função de treinador.

— Não quero voltar a ser técnico. Vou tomar essa parte administrativa e tenho que aprender também. Vou fazer minha parte. Vou procurar auxiliar a parte de campo, à medida que for solicitado e à medida que possa participar. A parte do campo é do Mano e ele sabe o que precisa fazer — disse Felipão.