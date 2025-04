Como o Grêmio trata a busca por um coordenador técnico em meio à pressão sobre Quinteros

Felipão foi um dos nomes especulados para o cargo Mauro Vieira / Agencia RBS

Em meio a um momento de cobranças por desempenho, a busca do Grêmio por um coordenador técnico segue no mesmo ritmo do início da temporada. Mesmo com a pressão por mudanças, a direção entende que não há pressa para contratação deste profissional.

Zero Hora apurou que a pauta continua sendo debatida no clube, mas não há um nome em vista que possa ocupar a função imediatamente no ambiente do vestiário. Não se pode descartar que ocorra a contratação mas, por enquanto, nenhum nome desponta como favorito e que se encaixe nestas características.

Felipão

Um dos nomes especulados para a função foi o de Luiz Felipe Scolari. Felipão teve uma longa conversa com o presidente Alberto Guerra no final de 2024, mas não houve uma proposta oficial por parte do clube.

Diálogo

Neste momento, pesa também o diagnóstico da direção sobre a comissão de Gustavo Quinteros no relacionamento com os jogadores. O entendimento é de que, com o técnico e seus três auxiliares mais o auxiliar fixo do clube, há penetração e diálogo suficientes com o grupo de atletas sobre as questões do dia-a-dia.

Divergências

Os relatos ouvidos por Zero Hora nos bastidores não indicam uma ruptura entre o treinador e o grupo de jogadores. Contudo, há divergências de pensamento no elenco sobre o estilo de jogo proposto pela comissão, com mais ligações diretas.