Mano Menezes foi apresentado como novo técnico do Grêmio nesta terça-feira. Duda Fortes / Agencia RBS

Após a demissão de Gustavo Quinteros, o Grêmio anunciou Mano Menezes como substituto. O Desenho Tático de Zero Hora projeta o que deve mudar no jeito de jogar da equipe gremista com a troca na casamata.

Mesmo sistema, mas forma diferente

Mano Menezes tem em seus trabalhos o sistema tático 4-2-3-1, o mesmo de Gustavo Quinteros, como preferência. No entanto, a forma como o time joga dentro dessa plataforma tática é completamente diferente. A mudança será grande no estilo do Grêmio desde a forma marcar até a de atacar.

Marcação alta

Os trabalhos de sucesso de Quinteros tinham a marcação alta como um dos pilares, algo que o argentino naturalizado boliviano não conseguiu executar com eficiência no Grêmio.

Com Mano, a tendência é de que a equipe marque um pouco mais recuada. O Tricolor até terá momentos de pressão na saída de bola adversária, mas a tendência é de que na maior parte das vezes se posicione em bloco médio ou baixo — isso deve acontecer mais nas partidas fora de casa.

Proteção à defesa

Em razão das alturas de marcação serem mais baixas do que com Quinteros, os zagueiros do Grêmio atuarão mais protegidos com Mano Menezes. Eles terão menos metros atrás da linha na maior parte das vezes.

Outra mudança estará na forma de marcar. Com Quinteros, o Grêmio marcava de forma individual com perseguições longas. Mano Menezes prefere marcar por zona, o que exige um trabalho maior coletivo, mas que costuma dar maior proteção aos defensores quando bem executada.

Transições como ponto forte

O ponto mais forte ofensivo dos times de Mano Menezes aparece nas transições. As equipes do treinador buscam chegar rapidamente ao ataque assim que retomam a bola. As transições normalmente acontecem com trocas rápidas de passe custos no setor da bola com a jogada sendo finalizada no setor oposto.

Quando precisa propor

A necessidade de propor jogo nem sempre pode ser controlada. Quando o adversário se posicionar mais atrás, principalmente na Arena, o Grêmio terá a necessidade de propor jogo. Mano Menezes variou a sua forma de atacar blocos baixos ao longo da carreira.

Na iniciação das jogadas, ele varia entre uma saída de três tendo dois volantes à frente ou segurando os laterais e saindo com a linha de quatro mais os dois volantes.

Diferente de Quinteros, os times de Mano Menezes costumam sair mais pelo chão. O Tricolor diminuirá o números de inversão de bolas longas desde os zagueiros. A equipe terá saídas longas, mas procurando lançamentos mais no mesmo corredor da jogada, passando por laterais e volantes, e menos pelos zagueiros.