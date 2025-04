Como foi o desempenho do Grêmio nas três primeiras rodadas dos últimos 10 Brasileirões

Time de Gustavo Quinteros venceu apenas na estreia do Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

As atuações recentes do Grêmio no Brasileirão têm assustado a torcida gremista. Nas três primeiras rodadas, o Tricolor conquistou apenas três pontos — uma vitória e duas derrotas.

Atualmente, o time de Gustavo Quinteros ocupa a 13ª posição na tabela, quatro pontos atrás do líder Flamengo e um apenas na frente do Mirassol, primeiro no Z-4.

As piores temporadas

Apesar da campanha frustrante, essa não é a pior nos últimos 10 Campeonatos Brasileiros (em 2022, disputou a Série B).

Em dois anos, o Grêmio tinha uma pontuação menor que a desta temporada. Em 2021 (16º) e 2019 (18º), o Tricolor havia somado apenas um ponto.

Na primeira ocasião, acabou rebaixado ao fim do Brasileirão. Na segunda, foi quarto colocado, somando 64 pontos nas 35 rodadas restantes.

O melhor início

Nas últimas 10 temporadas, a melhor campanha gremista no Brasileirão foi em 2016. Na ocasião, o Tricolor acabou a terceira rodada do campeonato na liderança, com sete pontos.

No entanto, o time comandado por Renato Portaluppi terminou na nona posição, com 53 pontos.

Como o Grêmio foi nas três primeiras rodadas