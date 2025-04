Como chega o CSA para enfrentar o Grêmio pela Copa do Brasil

Tiago Marques comemora o gol marcado contra o Náutico. Allan Max / CSA

O Grêmio enfrentará o CSA pela terceira fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (30). O time alagoano busca recuperação na temporada, após um começo cambaleante na Série C do Brasileirão.

A equipe do técnico Higo Magalhães vem de vitória no torneio nacional. No último sábado (26), fez 2 a 1 no Náutico e pulou para a sétima posição na tabela.

— O CSA já teve um momento melhor na temporada, inclusive na qualidade do jogo. Nas competições locais fracassou. Existe uma pressão forte para conseguir o acesso e voltar pra Série B. O começo foi ruim com o empate em casa. Mas venceu em casa no final de semana e melhorou — explica Alberto Oliveira, do site Esporte Alagoano.

Contra o Grêmio, a tendência é que o meio-campista Vander retorne ao time no lugar Klenisson.

O treinador deve mandar a campo a seguinte escalação: Gabriel Félix, Felipe Albuquerque, Betão, Marcão (Islan) e Roberto; Camacho, Gustavo Nicola e Vander; Brayann, Tiago Marques e Guilherme Cachoeira.

Quem avançar fatura R$ 3,6 milhões

O atacante Marcelinho está entregue ao departamento médico e ainda está em tratamento. Já os alagoanos consideram o jogo de quarta como o maior desafio da temporada até o momento.

A premiação para quem passar desse confronto é de R$ 3,6 milhões, valores que dariam tranquilidade financeira para a diretoria tocar o trabalho para o resto da temporada.

O segundo jogo do mata-mata com o Grêmio está marcado para 20 de maio, na Arena, em Porto Alegre.