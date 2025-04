Como chega o CSA, adversário do Grêmio na terceira fase da Copa do Brasil

Tiago Marques, 37 anos, é o destaque do CSA. Allan Max / CSA/Divulgação

O caminho do Grêmio na Copa do Brasil levará o clube até Alagoas para enfrentar o CSA.

A partida de ida, prevista para o dia 30 de abril, será no Estádio Rei Pelé. O jogo de volta, na Arena, deve ser confirmado para o dia 21 de maio.

Auxiliar jogou no Grêmio

O time é treinado por Higo Magalhães, 43 anos, e que trabalha na equipe desde maio de 2024. Werley, ex-Grêmio, é auxiliar técnico no clube.

Werley, ex-Grêmio, é auxiliar técnico no CSA. Carlos Macedo / Agencia RBS

Time base

O time base em 2025 é Georgemy; Vidal, Betão, Marcão e Enzo. Gustvo Nicola, Camanho (Vander) e Brayann. Igor Bahia, Guilherme Cachoeira e Tiago Marques.

Centroavante é o destaque

Tiago Marques, 37 anos, é o destaque da equipe. O centroavante, com passagens pelo Juventude e Criciúma, marcou oito gols na temporada.

Em 2025, o CSA disputou 21 partidas. São 13 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A equipe marcou 36 gols, com 13 gols sofridos. Nas duas fases anteriores da Copa do Brasil, venceu a Tuna Luso por 5 a 0 e eliminou o Boavista-RJ com uma vitória por 2 a 0.

Eliminação na semi do Alagoano

Em 2025, CSA acabou eliminado nas semifinais do Campeonato Alagoano para o ASA. Na Copa do Nordeste, é vice-líder do Grupo B e está perto de confirmar vaga nas quartas de final. O clube disputará a Série C.

Retrospecto favorável

Ao longo da história dos confrontos entre CSA e Grêmio, o Tricolor acumula um retrospecto favorável contra o adversário na terceira fase da competição deste ano. Em cinco jogos, a equipe gaúcha venceu duas vezes, empatou duas e só perdeu uma partida.

Ao todo, as partidas entre os clubes só aconteceram em jogos do Brasileirão ou da Série B. A última partida aconteceu em 2022, pela Segunda Divisão, com vitória gremista na Arena. Lucas Leiva e Diego Souza marcaram.

No último jogo entre Grêmio e CSA, Tricolor venceu por 2 a 0, com gols de Diego Souza e Lucas Leiva (foto). Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

No primeiro jogo entre os clubes na história, o CSA venceu. Pelo Brasileirão de 1975, a equipe alagoana bateu o Tricolor por 1 a 0, no Estádio Rei Pelé.