Comitê de arbitragem da CBF sobre pênalti reclamado pelo Grêmio: "Braço estava em uma posição natural" 

O Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI) da CBF divulgou nesta terça-feira (15) a análise técnica do lance que gerou discussão durante a partida entre Grêmio e Flamengo, no último domingo (13).

A reunião virtual, que contou com nomes da arbitragem internacional como Nicola Rizzoli, Nestor Pitana e Sandro Meira Ricci, além de representantes da diretoria de arbitragem da CBF , concluiu que não houve infração .

O lance analisado ocorreu aos 14 minutos do primeiro tempo e envolveu um toque de braço de Gerson , do Flamengo, dentro da área.

Lance sem intenção

"A bola veio inesperadamente de um companheiro de sua equipe e o braço estava em uma posição natural, sem aumento do espaço corporal", destaca a nota .

O CCEI ainda considerou que, apesar do movimento dos braços após o desvio da bola, não houve intenção , sendo apenas uma reação à mudança de trajetória da mesma.

A reunião também contou com Rodrigo Cintra , diretor de arbitragem da CBF, e Fabricio Vilarinho , integrante da Comissão de Árbitros da entidade.

